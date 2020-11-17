Париж, , 12:27 — REGNUM Пандемия вируса SARS-CoV-2 в стране «пошла на спад». Об этом заявил во вторник, 17 ноября, министр здравоохранения Франции Оливье Веран в интервью телеканалу BFM TV.

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Веран заявил, что «пандемия пошла на спад, но это не означает, что мы победили вирус. Это означает, что вирус продолжает активно распространяться, но мы постепенно возвращаем контроль над ним. Это означает, что государственные меры эффективны».

Министр также добавил, что пока не знает, когда карантинные меры будут отменены, и что правительство «не может допустить, чтобы жители Франции массово собирались везде» на новогодние праздники.

«Мне нужно знать, является ли вакцина эффективной и надежной, и, если она эффективна и надежна, то мы постараемся начать вакцинацию в начале 2021 года», — объявил глава министерства здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября около 30 депутатов Национального собрания Франции от партии «Вперед, Республика!» написали открытое письмо президенту страны Эммануэлю Макрону с призывом открыть магазины 27 ноября, в день «Черной пятницы», когда большинство торговых центров устраивают распродажи.

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