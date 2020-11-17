Ульяновск, , 12:18 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выздоровевших от COVID-19 чуть меньше, чем выявленных случаев заражения коронавирусом, — соответственно 216 и 227. Новых летальных исходов нет. Такие данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 17 ноября, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 24 455 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 227.

Выздоровели 19 663 человека, что составляет 80,4% от общего числа подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них за последние сутки победили болезнь 216 человек. В настоящее время продолжают лечение 4486 пациентов с COVID-19.

Новых летальных исходов в Ульяновской области. Напомним, всего в регионе умерли 306 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области продолжается акция «Спасибо медикам», в рамках которой поступают благодарности и в адрес больниц, где продолжают оказывать помощь не только больным COVID-19, но и пациентам с другими заболеваниями.