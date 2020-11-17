Грозный, , 12:17 — REGNUM В Чечне продолжаются работы по восстановлению фауны. Очередная акция по выпуску диких животных в привычную среду обитания прошла в Курчалоевском районе. На волю выпущены 100 оленей, сообщили 17 ноября в пресс-службе главы и правительства республики.

Всего за последние годы в Чечне выпущены в леса свыше двух тысяч особей оленей, в том числе 350 — в марте 2020 года. Их выращивали в Ахмат-Юртовском и Гудермесском заповедниках.

Помимо этого, восстанавливают популяции и других животных и птиц. В частности, в 2020 году в горах Беноя отпустили на волю более 100 муфлонов и более 1000 фазанов. В лесах Ножай-Юртовского района уже успешно адаптировались к дикой природе более 200 туров, а в скором времени планируется завести сюда яков.

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