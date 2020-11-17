Элиста, , 12:17 — REGNUM В Республику Калмыкия вернулись 11 студентов медицинских вузов России. Молодые специалисты вернулись по запросу главы республики Бату Хасикова и минздрава.

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Молодые медики приступили к работе в городской поликлинике, республиканском детском медцентре имени Манджиевой, Приютненской и Малодербетовской районных больницах. Они трудятся на должности терапевтов, педиатров, принимают и передают вызовы неотложной помощи.

Всего ожидается возвращение около 60 студентов-медиков, обучающихся в медучреждениях России на основании договора о целевой подготовке.