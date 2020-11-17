Москва, , 12:16 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом продлил дистанционный формат обучения для столичных школьников 6−11 классов до 6 декабря. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

По его словам, число школьников 6−11 классов последний месяц находится примерно на одном уровне — 15,-2,2 тыс. случаев в неделю. Это значит, считает Собянин, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения SARS-CoV-2.

«Поэтому мы приняли решение продлить дистанционное обучение в 6−11 классах еще на две недели — до 6 декабря 2020 года», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев допустил сдачу Единого государственного экзамена в дистанционном формате. По его словам, такая возможность не исключена в будущем. Однако на сегодняшний день дистанционный формат не позволяет обеспечить объективность проведения экзамена. Музаев считает, что внедрение цифровых технологий «расширяет возможности обучения».

Читайте также: ЕГЭ в 2021 году не будет дистанционным