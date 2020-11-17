Москва, , 12:16 — REGNUM В Московском драматическом театре начались проводы народного артиста СССР Армена Джигарханяна — у театра собрались десятки людей, сообщает 17 ноября ТАСС.

В фойе театра установлен портрет актера. Горб с артистом находится на сцене, рядом дежурит почетный караул. Прощание продлится с 12:00 до 14:00. Джигарханяна похоронят на Ваганьковском кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, Армен Джигарханян умер после длительной болезни 14 ноября. Соболезнования в связи с кончиной актера выразил президент России Владимир Путин.

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