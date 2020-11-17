Волгоград, , 12:18 — REGNUM 47-летнего начальника одного из подразделений ресурсоснабжающей организации подозревают в получении крупной взятки в Волгограде. Вместе с ним при передаче 300 тысяч рублей задержаны двое посредников, сообщили ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, при проверке электросчётчиков у предпринимателя контролёр выявил отсутствие пломбы на одном из приборов учёта. Бизнесмену грозил штраф в 800 тысяч рублей. Двое знакомых коммерсанта предложили дать 300 тысяч рублей начальнику профильного подразделения ресурсоснабжающей организации, чтобы избежать ответственности. Энергетик согласился на взятку, и 13 ноября его и двух посредников при передаче денег задержали оперативники регионального УФСБ.

В отношении трёх злоумышленников возбуждено уголовное дело.