Москва, , 12:13 — REGNUM Дистанционный режим обучения школьников с шестого по 11 класс является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Об этом 17 ноября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

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Мэр привёл статистику выявленных заражений коронавирусом, отметив, что число случаев с начала октября выросло примерно в полтора раза.

«При этом количество заболевших школьников 6−11 классов последний месяц находится примерно на одном уровне — 1,5−2,2 тыс. случаев в неделю», — написал мэр.

По его мнению, дистанционка стала эффективной мерой — «школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве для старшеклассников до 6 декабря продлили дистанционный режим обучения в школах.