Москва, , 12:22 — REGNUM Певец Валерий Меладзе уверен, что его продолжат приглашать в новогодние телепрограммы, однако он может сам отказаться от съёмок. Об этом он заявил 17 ноября в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

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Ранее Меладзе написал в соцсетях, что артисты должны отказаться от участия в праздничных шоу. Из-за карантинных ограничений они теряют заработок, и общественности стоит обратить на это внимание. Позднее певец пояснил, что не призывал к отказу от выступлений, а лишь «гипотетически предположил ситуацию».

«Персоной нон грата я не буду точно, потому что ни к чему такому экстремальному я не призывал», — сказал он в эфире.

Артист добавил, что решение будут принимать телеканалы. Однако он, вероятно, откажется от съёмок, учитывая резонанс из-за своего высказывания.

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