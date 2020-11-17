Ставрополь, , 12:18 — REGNUM Новый «рекорд» по числу зарегистрированных за сутки случаев заражения коронавирусом нового типа зарегистрирован на Ставрополье: 16 ноября в крае инфекцию выявили у 217 человек, сообщил федеральный оперативный штаб. Предыдущий максимум в регионе (215 случаев заражения) был зафиксирован 14 ноября.

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По данным на 10:30 17 ноября, на Ставрополье выявили более 24,8 тыс. носителей коронавируса. Накануне в крае выздоровели 610 инфицированных, а всего с начала пандемии болезнь победили почти 21,1 тыс. человек. Умерли в регионе 485 пациентов с COVID-19, четверо из них скончались за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 ноября школы Ставропольского края после двухнедельных осенних каникул возобновили работу в очном режиме. Между тем вузы, учреждения среднего профессионального и дополнительного образования региона продолжают работу в дистанционном формате.

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