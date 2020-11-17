Москва, , 12:05 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение продлить дистанционный режим в столичных школах.

Дистанционное образование (сс) Е. Самарин. Mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

«Удалёнка» действует для школьников с шестого по 11-й класс. Новый указ мэра продлевает её ещё на две недели — до 6 декабря.

«Я уверен, что эта мера спасёт здоровье и жизнь многих москвичей, в том числе ваших родных и близких», — прокомментировал в личном блоге принятое решение Собянин.

Напомним, что ученики младших классов в московских школах обучаются очно.