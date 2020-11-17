Москва, , 12:05 — REGNUM Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала российские регионы с высоким уровнем заражения коронавирусной инфекцией.

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"Уровни заболеваемости в Иркутской, Нижегородской, Новосибирской областях, Республике Крым, Ставропольском крае достаточно высокие», — сказала Попова на симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Попова заявила, что в регионах Сибири формируется особый, мутировавший вариант коронавируса.

Отметим, по состоянию на 17 ноября в России выявили 1,971 млн случаев заражения коронавирусом, в том числе 22 410 — за минувшие сутки, выздоровели 1,476 млн человек, скончался 33 931 пациент.

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