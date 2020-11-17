Курган, , 12:03 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 94 новых случая заражения коронавирусом. Из них 33 выявлены в Кургане, сообщает 17 ноября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 92 случая.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 17 ноября выявлен 7461 положительный тест на SARS-CoV-2.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 17 ноября от коронавируса излечились 6622 человек, 109 пациентов с COVID-19 скончались.