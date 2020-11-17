Пермь, , 12:03 — REGNUM В Перми Элеонора Падей восстановлена в должности директора гимназии № 17. Ленинский районный суд города завершил рассмотрение иска к муниципальному департаменту образования. Стороны заключили мировое соглашение, согласно которому Падей будет занимать пост директора до января 2021 года, затем выйдет на пенсию, сообщает perm.rbc.ru.

Стоит отметить, глава Перми Дмитрий Самойлов пригласил членов попечительского совета гимназии №17 на встречу для урегулирования конфликтной ситуации. Участники сошлись во мнении, что будущий директор должен будет продолжить традиции, заложенные при Элеоноре Падей, обеспечив преемственность и сохранив статус учебного заведения как одного из лучших в городе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Напомним, увольнение Элеоноры Падей 30 сентября вызвало большой резонанс. Женщина не согласилась с действием работодателя (департаментом образования города) и подала иск с требованием восстановить ее в должности. По данным информресурсов, попечительский совет гимназии и родители опасались, что с уходом директора землю, предназначенную для гимназии, отдадут под другие цели. Чтобы этого не допустить, совет попросил Элеонору Падей подать в суд иск о восстановлении в должности.

Между тем чиновники заверили, что вопрос по строительству корпуса решен окончательно. В 2021 году, когда гимназия будет отмечать 120-летие со дня основания, начнется строительство.

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