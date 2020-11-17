Магас, , 12:02 — REGNUM В Ингушетии у пострадавшей во время взрыва газа в селении Экажево женщины родился ребенок. Малыш находится в хорошем состоянии, его жизни ничего не угрожает, пишет интернет-газета «Ингушетия». Его поместили в специальный бокс для выхаживания детей в республиканском перинатальном центре.

По данным издания, роды произведены при помощи операции «кесарево сечение». Напомним, взрыв бытового газа в одном из частных домов ингушского села Экажево произошел днем 15 ноября. При инциденте пострадала 23-летняя жительница. У нее 85% ожогов поверхности тела.

В настоящее время решается вопрос о транспортировке пострадавшей женщины в Дагестан — в специальное отделение ожоговой терапии.

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