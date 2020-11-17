Ростов-на-Дону, , 12:01 — REGNUM В Ростовской области из-за снегопада пришлось ввести ограничения на участке федеральной трассы А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Украиной. В настоящее время движение общественного пассажирского транспорта восстановлено. Об этим ИА REGNUM сообщили в ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».

Ограничения были введены из-за сильной низовой метели и практически нулевой видимости. 17 ноября снегопад в Ростовской области продолжается. На проезжей части работает дорожная техника. Движение по трассе А-260 осуществляется в штатном режиме.

Напомним, что в связи со снегопадом в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Автовладельцев просят отложить поездки на дальние расстояния до улучшения погодных условий.

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