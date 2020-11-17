Варшава, , 11:59 — REGNUM Согласно исследованию консалтинговой компании EY, жители Польши в октябре были больше обеспокоены своим финансовым положением, чем в июне текущего года. Более трети сталкиваются с сокращением доходов в результате пандемии. Об этом передает Forsal.

Согласно результатам исследования, почти 22% респондентов, жителей Польши, обеспокоены состоянием своих финансов. «Сравнивая результаты последнего исследования с результатами аналогичного исследования, проведенного в июне, можно увидеть, что количество людей, которые испытывают беспокойство по поводу состояния своих финансов, увеличилось», — указано в отчете.

Более 37% опрошенных заявили, что после начала пандемии они пострадали от снижения уровня доходов. Кроме того, более 16 указали, что их заработная плата стала ниже, хотя их рабочее время осталось неизменным. Большинство (59%) стали с большей осторожностью, чем до пандемии, расходовать деньги.

Опрос проводился 21−27 октября этого года на выборке из 1000 человек в возрасте 18−65 лет, проживающих в разных регионах Польши.