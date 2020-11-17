Саратов, , 12:23 — REGNUM За минувшие сутки летальными исходами закончилось лечение ещё троих пациентов с коронавирусом в Саратовской области. Очередными жертвами заболевания стали две женщины в возрасте 69 и 80 лет, а также 64-летний мужчина. Таким образом, по состоянию на 17 ноября, от последствий заражения SARS-CoV-2 скончались 194 саратовца. Об этом сообщает облминздрав.

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Мужчина провел в госпитале девять дней, и все это время он был подключен к аппарату ИВЛ. Состояние больного осложняли сопутствующие заболевания. 80-летняя женщина в стационаре находилась девять дней. После госпитализации у нее остановилось сердце, ее реанимировали. Но усилия врачей оказались тщетны, пациентка скончалась. 69-летняя женщина страдала болезнью сердца и рядом других патологий. Она провела в госпитале неделю, сутки была подключена к аппарату ИВЛ.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области носителями коронавирусной инфекцией по состоянию на 17 ноября числятся 24 005 человек, за сутки SARS-CoV-2 подтвердили еще у 220 жителей региона. Минувшим днем заболели 222 саратовца. Выздоровели с начала пандемии 17 240 человек, за сутки — 478 пациентов.

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