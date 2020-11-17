Севастополь, , 11:52 — REGNUM Ещё 54 случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 17 ноября в пресс-службе правительства города. Сутками ранее сообщалось о 55 новых носителях коронавируса

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«По состоянию на утро 17 ноября зарегистрировано 54 новых случая заболевания COVID-19. Из них 24 пациента госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении. Заболевшие — местные жители в возрасте от двух лет до 91 года», — говорится в сообщении.

Также за последние сутки признаны выздоровевшими после COVID-19 ещё 143 человека. Скончалась 65-летняя женщина.

Всего в городе-герое за период пандемии подтверждено 3579 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2773 человека, скончались 96 пациентов. В стационарах региона на 17 ноября остаются 305 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19, ещё 379 человек лечатся амбулаторно.