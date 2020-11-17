Махачкала, , 11:54 — REGNUM Оперативный штаб по работе с массовыми отключениями электроэнергии создают в Дагестане для решения проблем, связанных с аварийными ситуациями. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам экстренного совещания по вопросам электро‑ и водоснабжения на отдельных территориях региона.

Напомним, 15−16 ноября в Дагестане из-за дождей и порывистого ветра стали происходить массовые отключения электроснабжения. Жители поселка Кривая балка в пригороде Махачкалы, оставшиеся без света почти на два дня, даже перекрыли из-за этого федеральную автодорогу «Кавказ».

"Врио главы Дагестана Сергей Меликов поручил в связи со сложившейся ситуацией создать оперативный штаб по Махачкале. <…> Он подчеркнул, что все вопросы, связанные с аварийными ситуациями, которые неоднократно повторяются, создаваемый штаб должен решать максимально оперативно и эффективно», — сказано в сообщении.

В штаб войдут представители регионального МЧС и всех соответствующих городских служб, в том числе коммерческих ресурсоснабжающих организаций, не входящих в структуры городского управления. Контроль за его деятельностью руководитель региона возложил на вице-премьера — министра энергетики Дагестана Владимира Лемешко.

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