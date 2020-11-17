Москва, , 11:49 — REGNUM К подсудимому Рауфу Арашукову, который находится в СИЗО «Лефортово», не пускают адвокатов и наблюдателей. Врачи подозревают у него коронавирус. Об этом сообщил адвокат находящегося под следствием Владимир Постюк.

«Все действия и любое общение с Рауфом приостанавливается, так как он сдал текст на наличие у него вирусного заболевания. Я так понял, что речь идет о COVID-19», — цитирует представителя защиты ТАСС.

Напомним, экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков находится под следствием по делу о хищении газа у ПАО «Газпром» на сумму свыше 30 млрд рублей и о причастности к двум убийствам. Его арестовали 30 января 2019 года в зале заседания Совета Федерации. В настоящее время расследование уголовного дела, по которому также проходит отец бывшего сенатора Рауль Арашуков — советник главы «Газпром межрегионгаза», завершено. Обвинение в окончательной редакции предъявлено, идет знакомство подозреваемых с материалами дела.