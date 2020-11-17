Москва, , 11:49 — REGNUM В регионах Сибири формируется особый, мутировавший вариант коронавируса, заявила 17 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова на симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19».

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Она сказал, что в Роспотребнадзоре наблюдают за изменениями коронавируса в Сибири. В надзорном ведомстве предположили, что в регионе формируется свой вариант вируса с мутациями.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 ноября в России выявили 1,971 млн случаев заражения коронавирусом, в том числе 22 410 — за минувшие сутки, выздоровели 1,476 млн человек, скончался 33 931 пациент.