Москва, , 11:46 — REGNUM Министерство здравоохранения России выдал новосибирскому центру «Вектор» разрешение на проведение исследований вакцины «Эпиваккорона» против коронавируса на людях старше 60 лет. Об этом сообщается на сайте госреестра разрешений на проведение клинических исследований Минздрава РФ.

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«Открытое исследование безопасности, реактогенности и иммуногенности вакцины … с участием добровольцев в возрасте от 60 лет и старше (III-IV фаза)», — следует из данных.

Отмечается, что начало исследования — 16 ноября, окончание — 15 мая 2021 года, число пациентов — 180 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, клинические испытания на добровольцах вакцины центра «Вектор» Минздрав РФ разрешил 24 июля. Они завершились 30 сентября. В середине октября вакцина получила регистрационное удостоверение.

Ранее сообщалось, что «Вектор» намерен 15 ноября приступить к пострегистрационным исследованиям вакцины от коронавируса «Эпиваккорона».

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