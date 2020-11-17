Пермь, , 11:44 — REGNUM В Пермском крае жертвами коронавирусной инфекции за сутки стали семь человек, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Кроме того, зафиксирован летальный исход у двух человек, у которых был выявлен коронавирус, но причиной смерти названы сопутствующие заболевания.

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С начала пандемии в регионе скончались 794 COVID-пациента: 484 — от коронавирусной инфекции, еще 310 — от сопутствующих заболеваний.

Напомним, в Прикамье выявлено около 17 тыс. носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 11 425 человек, в том числе 199 — за последние сутки.

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