Ростов-на-Дону, , 11:41 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки подтверждено ещё 18 летальных исходов от COVID-19, сообщили ИА REGNUM 17 ноября в региональном правительстве. Днём ранее сообщалось о смерти 13 пациентов с коронавирусом.

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от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались семь женщин в возрасте от 52 до 86 лет и 11 мужчин в возрасте от 64 до 84 лет. Все пациенты с COVID-19 страдали рядом хронических заболеваний.

Общее число жертв COVID-19 в Ростовской области достигло 1 тыс. 94 человека.

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