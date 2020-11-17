Москва, , 11:45 — REGNUM Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в российских регионах является разной, в целом намечается тенденция к ее стабилизации. Об этом 17 ноября заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, его слова приводит РИА Новости.

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"Рост заболеваемости коронавирусом сейчас идёт не столько за счет Москвы, а прежде всего за счет других субъектов», — сказал он.

При этом Горелов отметил, что интенсивность циркуляции коронавируса является различной в разных регионах России, где в 25 из них есть «закономерный рост», а еще в 60 — другие фазы, и потому эпидемиологический процесс очень разный.

«Однако в целом по России намечается тенденция к стабилизации ситуации», — указал эпидемиолог.

Помимо того, он уточнил, что статистика ежедневно выявляемых на территории страны новых носителей коронавируса не имеет значения, за исключением ее экспоненциального роста.

«К тому, что мы видим сейчас, все абсолютно готовы», — подчеркнул Горелов.

Также он добавил, что в данный момент нужно соблюдать меры профилактики коронавируса, пояснив, что в регионах, где данные меры жёстко соблюдаются, показатели заболеваемости являются невысокими.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории России было выявлено 22 410 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.