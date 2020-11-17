Стокгольм, , 11:44 — REGNUM За первую неделю ноября в Швеции было проведено 228 023 теста на коронавирус, что на 38 722 теста больше, чем неделей ранее. Однако несмотря на увеличение масштабов проводимого тестирования, местные региональные власти отмечают, что лаборатории уже достигли предельных возможностей при обработке взятых проб. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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«Ситуация очень напряженная, так как многие регионы сейчас сигнализируют о том, что они достигли предельных показателей тестирования или вот-вот это сделают», — заявила Эмма Спак, глава департамента Ассоциации органов муниципального и областного управления Швеции.

Она отметила, что предыдущая цель заключалась в проведении порядка 100 000−150 000 тестов в неделю, но теперь в Швеции планируют каждую неделю проводить до 250 000 тестов.

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