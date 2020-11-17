Казань, , 11:47 — REGNUM В Татарии по информации на 17 ноября заражены коронавирусом 9 366 человек, за сутки заболел еще 61 пациент. Минувшим днем заразились 62 жителя. Всего выздоровели после заражения инфекцией 8 223 человека, за сутки — 49 пациентов. Летальных исходов на территории Татарии подтверждено 123 случая. За минувшие сутки скончались двое жителей республики, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары госпитализировали девять пациентов, 52 — лечатся на дому. Наибольшее число заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 28 человек, 15 — в возрасте от 60 до 70 лет, один — несовершеннолетний. Среди жителей Казани — 35 заболевших.

Новыми жертвами COVID-19 стали двое мужчин в возрасте 66 и 46 лет. Оба пациенты получали помощь врачей в больницах. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы, сообщает республиканский оперативный штаб.

ИА REGNUM напоминает, лекарственные препараты от коронавируса в ближайшие дни начнут бесплатно выдавать в аптеках Татарии для пациентов, лечащихся на дому.

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