Самара, , 11:42 — REGNUM Свыше 14 тысяч упаковок медпрепаратов для лечения амбулаторных пациентов с COVID-19 поступило в Самарскую область. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, 14 тысяч упаковок трех видов лекарств были закуплены за счет средств областного и федерального бюджетов и в самое ближайшее время поступят в поликлиники области.

Сообщается, что по мере поступления лекарств медицинские работники будут доставлять их пациентам бесплатно в соответствии с показаниями, назначенными лечащим врачом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что программа по обеспечению амбулаторных пациентов лекарствами реализуется в Самарской области с 5 ноября.