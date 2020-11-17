Москва, , 11:44 — REGNUM Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная в новосибирском центре «Вектор», проходит пострегистрационные испытания. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила 17 ноября на виртуальном симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19».

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«Сейчас проходит третья фаза пострегистрационных испытаний», — сказала Попова.

Она напомнила, что вакцину на основе пептидных антигенов «ЭпиВакКорона» зарегистрировали 13 октября. Ранее в августе зарегистрировали вакцину «Спутник V», она хорошо зарекомендовала себя и в клинических испытаниях, и в ходе пострегистрационных исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца года ожидается регистрация третьей вакцины от коронавируса, которую разработал Центр имени Чумакова Российской академии наук.

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