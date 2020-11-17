Салехард, , 11:30 — REGNUM На Ямале за сутки скончались семь пациентов с COVID-19, Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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«В семи случаях тяжёлое течение коронавирусной инфекции завершилось летальным исходом. Это пациенты из Ноябрьска, Салехарда и Нового Уренгоя в возрасте от 52 до 80 лет, состояние которых осложнилось серьезными хроническими заболеваниями», — прокомментировала руководитель оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

Всего с начала пандемии на Ямале скончались 203 пациента с COVID-19.