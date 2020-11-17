Ижевск, , 11:30 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 17 ноября выявили 153 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 158 новых носителях SARS-CoV-2, что стало новым «рекордным» показателем прироста заражений с начала пандемии. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 11 390 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 103 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 9213 человек. 203 жителя Удмуртии скончался от последствий заражения коронавирусом, двое — за минувшие сутки. Накануне в республике было зафиксировано также два летальных случая.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 1974 человека. Из их числа 1150 жителей Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 661 — в состоянии средней степени тяжести, 163 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 октября по 12 ноября в разных районах республики сотрудниками региональных управлений Роспотребнадзора и МВД было проведено 45 рейдов, в ходе которых контролировалось соблюдение масочного режима в объектах торговли, общественного питания и транспорта. По фактам нарушений в отношении виновных составлено 16 протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих») об административном правонарушении.

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