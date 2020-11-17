Екатеринбург, , 11:31 — REGNUM В больницах Свердловской области лежат 4005 пациентов с COVID-19, состояние которых вызывает опасения. Такие цифры корреспонденту ИА REGNUM предоставили в оперштабе региона.

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В области насчитывают 459 тяжелобольных (320 — размещены в реанимационно-анестезиологических отделениях, 206 из них подключены к аппаратам ИВЛ).

Ещё 3546 пациентов лежат в состоянии средней тяжести (2581 человек лежит в муниципальных больницах под управлением горздрава Екатеринбурга, 965 — в медучреждениях, подчиняющихся региональному минздраву.

Это «рекордные» цфиры по количеству больных в регионе за всю пандемию COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в области подтвердили 41 361 случай заражения коронавирусом.

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