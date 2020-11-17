Черкесск, , 11:27 — REGNUM В Карачаево-Черкесии будут растить вундеркиндов и рекордсменов. В этих целях власти региона намерены создать центр одаренных детей, сообщила министр образования и науки региона Инна Кравченко. Он будет открыт уже через два года.

«До конца 2022 года в республике откроется центр для талантливых и одаренных детей по образу и подобию центра «Сириус» в Сочи», — цитирует министра «Интерфакс».

В центре будет организовано круглосуточное пребывание детей. Он будет состоять из образовательного комплекса, оборудованного необходимой для обучения техникой, и общежития. Помимо общеобразовательных дисциплин, дети будут развивать свои способности в спортивном и творческом направлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Карачаево-Черкесии было подписано соглашение между минобром и Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической академией о создании школы для одаренных детей на базе высшего учебного заведения.