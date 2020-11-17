Челябинск, , 11:25 — REGNUM В Челябинской области прокуратура признала незаконным передачу неотложной помощи вызовов, поступающих в скорую, в связи с тем, что человек задыхается или находится в обмороке. Ответ ведомства опубликовала в соцсети одна из местных активисток.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Письмо. Прокуратура Челябинской области Циата со страныцы Марии Берсенёвой в facebook

Письмо минздрава региона было издано 5 октября. Из него следовало, что такие и подобные вызовы нужно перенаправлять из скорой помощи в неотложку. Причиной такого шага была названа загруженность службы скорой помощи из-за коронавирусной пандемии. Общественники обратились в прокуратуру и теперь получили ответ. Согласно ему, письмо минздрава противоречит приказу Минздрава РФ № 388н, который регулирует порядок оказания скорой помощи.

Письмо. Министерство здравоохранения Челябинской области Циата со страныцы Марии Берсенёвой в facebook

Главе областного минздрава Юрию Семёнову внесено представление, которое находится на рассмотрении, добавили в ведомстве. В самом министерстве журналистам пока не прокомментировали ситуацию.