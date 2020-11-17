Салехард, , 11:25 — REGNUM На Ямале за сутки выявлен 192 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 17 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них девять новых случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов. Остальные: в Губкинском и Приуральском районе — по 14, в Ноябрьске — 28, в Салехарде — 15, в Надымском районе — 36, в Муравленко — 21.

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 191 случай.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 17 ноября зарегистрировано 23 787 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 16 283 человека, 203 пациента с COVID-19 скончались.