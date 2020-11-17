Махачкала, , 11:28 — REGNUM Двое жителей Дагестана признаны виновными в хищении земельных участков общей стоимостью около 270 млн рублей. Решением суда они приговорены к условным срокам, сообщили ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Установлено, что Ибрагим Магомедалиев и Магомедрасул Муртузалиев с 2014 по 2017 годы завладели тремя земельными участками, находящимися в муниципальной и федеральной собственности, общей площадью более 55 тыс кв. метров. Сделали они это путем составления поддельных официальных документов от имени администрации города и договоров купли-продажи.

Злоумышленники признаны виновными в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере и легализации (отмывании) имущества, приобретенного преступным путем. Приговором суда Магомедалиеву и Муртузалиеву назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.

В СК добавили, что похищенные осужденными земельные участки уже возвращены собственникам.