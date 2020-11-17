Стокгольм, , 11:31 — REGNUM Коронавирус снова начал бесконтрольно распространяться по территории Швеции, и правительство потеряло контроль над ситуацией. Теперь премьер-министр страны Стефан Лёвен пытается привести граждан в чувство, запретив им собираться в больших компаниях. Об этом в своей статье сообщила журналистка местной газеты Dagens Nyheter Ева Стенберг.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

По ее словам, новый виток распространения коронавируса начался уже месяц назад, но правительство Швеции столкнулось с давлением со стороны представителей культуры и спорта, которые требовали смягчения действующих ограничений. Затем правительство, Агентство общественного здравоохранения и различные региональные ведомства пытались убедить граждан перестать общаться с людьми, которые не являются членами семьи. Но большого эффекта, как хотелось бы, это не принесло. Теперь власти пытаются прибегнуть к новой мере, чтобы замедлить распространение коронавируса.

Поэтому премьер-министр Лёвен идет дальше и объявляет о самом жестком ограничении прав и свобод граждан Швеции за последнее время — запрете проведения массовых мероприятий с участием более восьми человек. Однако речь пока идет о богослужениях, концертах и вечерах в театрах, отметила Стенберг, добавив, что запрет на проведение столь массовых мероприятий — явный сигнал всему общему, которое должно задуматься об отказе от семейных ужинов, домашних вечеринок и других пока еще не запрещенных непубличных собраний.

Читайте ранее в этом сюжете: SVT: премьер-министр Швеции дал понять, что ситуация с SARS-CoV-2 серьезна

Читайте развитие сюжета: Вирусолог призвал закрыть школы и вузы в Швеции