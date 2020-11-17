Чебоксары, , 11:23 — REGNUM В Чувашии продолжаются прокурорские проверки аптечных учреждений. По итогам первых проверок руководители ряда аптек получили представление за отсутствие жизненно важных лекарств, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

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Факты отсутствия в аптеках лекарственных препаратов, включенных в минимальный ассортимент жизненно важных лекарств (установленный постановлением правительства России) выявлены в трёх учреждениях. В частности, в одной из аптек в селе Батырево не было двух противовирусных препаратов, в Яльчикском районе — трёх видов лекарств. В ведомстве отмечают, что в аптеках Моргуашского района на момент проверки отсутствовали семь видов «обязательных» лекарств.

«По всем нарушениям прокурорами в адрес руководителей аптечных организаций внесены представления с требованиями их незамедлительного устранения. Аптеками приняты меры по оформлению заявок на приобретение отсутствующих лекарственных препаратов у поставщиков», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, прокурорские работники проверяют наличие лекарственных препаратов и медицинских изделий первой необходимости, которые регулируются государством, а также цены на них. К работе подключены все городские и районные прокуратуры, а также представители иных контролирующих органов.

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных средств.

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