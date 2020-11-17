Краснодар, , 11:22 — REGNUM Ещё 161 новый случая заражения коронавирусом подтверждён в Краснодарском крае за минувшие сутки, об этом сообщили 17 ноября ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Так, в Краснодаре подтверждён 41 новый случай заражения, в Белореченском районе 16 случаев, в Сочи выявили 14 новых носителей, ещё 11 пациентов выявлено в Динском районе, восемь — в Веселовском, семь — в Ейском районе края.

За весь период пандемии в Краснодарском крае положительные результаты тестов на коронавирус получили 19 869 человек. 12 655 пациентов выписаны с выздоровлением, скончались 516 человек с диагнозом COVID-19.

На 17 ноября в тяжёлом состоянии в стационарах края находятся 40 пациентов — на аппаратах ИВЛ и на экстракорпоральной мембранной оксигенации.