Москва, , 11:22 — REGNUM Две трети замужних женщин (63%) в России считают, что заработка мужа недостаточно, чтобы обеспечить семью. Но даже при наличии у мужа высокой зарплаты женщины не хотят становиться домохозяйками, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Среди тех женщин, кто считает доходы мужа недостаточными, согласились бы стать домохозяйками 30%, среди тех, чьи мужья могут в одиночку содержать семью, — только 12%.

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Идея отказаться от работы и посвятить себя домашнему хозяйству не привлекает в основном женщин с зарплатой от 80 тыс. руб. При этом 25% женатых мужчин готовы вести домашнее хозяйство, если жена хорошо зарабатывает. среди мужчин с доходом менее 50 тыс. руб. — 32%.

Опрос проведен 4—16 ноября 2020 года. Опрошены 3000 женщин, состоящих в браке, в 564 населенных пунктах во всех округах России.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о выплате пособия неработающим женщинам в семье из трех человек предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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