Киев, , 11:25 — REGNUM Улица Грушевского в Киеве перекрыта протестующими. Об этом сообщил 17 ноября ресурс «Киев оперативный».

Участники акции ходят по улице с флагами в поддержку физлиц-предпринимателей, а также требуют отменить «карантин выходного дня».

Как сообщили журналисты РБК-Украина, недалеко от здания Верховной рады произошла стычка между протестующими и правоохранителями — люди мешали депутатам пройти в здание парламента, а представители национальной полиции Украины и Нацгвардии решили сделать для депутатов специальный коридор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в офисе президента Украины заявили, что благодаря «карантину выходного дня» активность жителей больших городов страны снизилась на 18,5−27%.

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