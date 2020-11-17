Оренбург, , 11:15 — REGNUM В Оренбурге в мировой суд направлено административное дело в отношении подрядчика ООО"ГП Дорстрой-Уфа», который не исполнил в срок обязательства по муниципальному контракту, сообщает прокуратура Оренбуржья.

По данным надзорного ведомства, организация должна была до 1 ноября завершить капитальный ремонт дороги по ул. Комсомольская, однако в срок не уложилась. Административное дело возбуждено по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ («Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства»).

Кроме этого, в адрес директора фирмы-подрядчика внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения законодательства о закупках для государственных и муниципальных нужд.

Напомним, с ООО «ГП Дорстрой-Уфа» были заключены муницпальные контракты на капитальный ремонт трех улиц (Туркестанской, Правды и Комсомольской) в Оренбурге, работы на которых вызвали резонанс. В начале ноября начальник управления строительства и дорожного хозяйства администрации города Дина Байгелова призналась, чтоподрядчик откровенно не рассчитал свои силы.

Добавим, что состояние дороги на ул. Комсомольской после ремонта вызвало не только возмущение, но ироничные замечания горожан. Общественность обращала особое внимание на значительный разрыв по высоте проезжей части и тротуаров на участке между зданием УМВД по Оренбургской области и зданием суда Оренбургской области.

Стоит отметить, в 2020 году ремонт дорог в Оренбурге вызвал большую критику. Горожане жалуются, что нацпроекты, призванные улучшить состояние улиц и привести к комфорту, вызвали напротив разруху и дискомфорт. На ул. Правды после ремонта пришлось менять верхний слой дорожного полотна, поскольку оно оказалось некачественным. Затянулся ремонт на ул. Туркестанская и ул. Комсомольская. Ряд городских улиц уйдёт в зиму без благоустроенных тротуаров, работы на них не успевают провести.

Читайте ранее в этом сюжете: Главе Оренбурга предъявили претензии по поводу срыва нацпроектов