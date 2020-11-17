Рязань, , 11:18 — REGNUM Рост числа выявленных носителей коронавируса отмечен в Рязанской области 17 ноября — подтверждено 112 новых случаев заражения, что на девять больше, чем за предыдущие сутки. В лечебных учреждениях находятся 450 пациентов, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

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Всего в Рязанской области выявлено 12 тыс. 540 носителей инфекции. Показатель заболеваемости составляет 1115,55 на 100 тыс. населения (по РФ — 1342,26 на 100 тыс. населения). Выздоровели 9275 человек, в том числе 163 выписаны за сутки.

В тяжёлом состоянии в больницах 47 человек, 23 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.