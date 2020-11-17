Пенза, , 11:24 — REGNUM В Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 17 ноября подтвердилась у 18 092 человек, за сутки заболели еще 166 жителей региона. Минувшим днем носителями инфекции стали 160 пациентов. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 13 405 человек, за сутки — 105 пациентов. 219 пензенцев скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в минздраве Пензенской области создали специальный электронный адрес для поступающих вопросов от жителей региона в период пандемии, связанных с амбулаторной медпомощью, вызовами врача на дом, назначениями лечения. Обращения жителей рассматриваются в течение суток.

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