Владимир, , 11:11 — REGNUM Информация об ухудшении здоровья губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, у которого ранее был подтверждён положительный результат теста на коронавирус, появилась в ряде телеграм-каналов 17 ноября.

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По неофициальным данным, Сипягин был направлен на лечение в Москву санитарной авиацией. В администрации Владимирской области эту информацию опровергли. Как цитирует ПроВладимир пресс-секретаря губернатора Владимирской области Ольгу Петрову, Сипягин «болеет дома во Владимире, его ведет врач из поликлиники по месту жительства».

Как сообщало ИА REGNUM, о положительном результате теста на коронавирус сам Сипягин написал на своей странице в социальной сети. В комментариях жители региона интересовались, почему Сипягин получил результаты тестов и медицинскую помощь в течение суток, тогда как остальным приходится ждать по две-три недели.

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