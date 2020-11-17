Посёлок городского типа Роза, Челябинская область, , 11:07 — REGNUM В Коркино Челябинской области прокуратура требует снести дома, которые были признаны аварийными ещё в 2015 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Речь идёт о ситуации в Розинском городском поселении. В ходе проверки выяснилось, что в четыре дома в посёлке Роза были признаны аварийными. Их предполагалось снести. Однако этого не произошло до сих пор. Муниципальный контракт не заключён, а доступ граждан не ограничен.

После проверки прокурор Коркино обратился в суд. Он требует возложить на администрацию Коркинского городского поселения обязанность по сносу этих домов.