Тюмень, , 11:05 — REGNUM В Тюменской области работающие пенсионеры 65 лет и старше, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 16 ноября по 15 января. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Больничный лист будет оформлен дистанционно на основе данных, которые работодатели в электронном виде передают в Тюменское региональное отделение Фонда социального страхования.

Работники на период действия электронного больничного должны соблюдать карантинный режим, не покидать места пребывания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области половина больничных коек заполнена пожилыми людьми. Количество пенсионеров старше 65 лет, заболевших COVID-19, увеличилось в регионе на 57% по сравнению с предыдущей неделей.