Волгоград, , 11:15 — REGNUM В Волгоградской области 17 ноября снова выросло количество случаев заражения коронавирусом — выявлено 229 носителей инфекции, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на два превышает показатель предыдущих суток. Выписаны ещё 473 пациента, скончались четыре человека.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

С 13 по 17 ноября коронавирусом заразились свыше тысячи волгоградцев — общее количество подтверждённых тестом составило 24 тыс. 085. Выздоровели 22 тыс. 254 человека. В стационарах находятся 5882 взрослых и 48 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1575 пациентов.

Зарегистрировано четыре новых летальных исхода. Таким образом, всего в регионе от осложнений, вызванных инфекцией скончались 256 человек.