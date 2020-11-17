Москва, , 11:00 — REGNUM Похоже, что старая структура министерства — службы — агентства — подведомственные учреждения — ФГУПы будет подвергнута упрощению, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«А по-простому: часть сольют, часть вообще ликвидируют, передав функции кому-то другому. В этом списке Роспечать и Россвязь не на первых местах, но они на слуху.

На их примере можно показать решимость правительства Михаила Мишустина провести реформу быстро и невзирая на заслуги.

Все говорят про сокращение численности чиновников, а надо обсуждать вопросы ускорения принятия решений с минимизацией бюрократии согласований и цифровизацию управления.

То есть грядёт замена человека компьютером. Численность — не самоцель! Цель — повышение эффективности и сокращение расходов», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России изучает возможность ликвидации агентств Роспечать и Россвязь, заявил председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

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